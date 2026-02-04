Serena non ha dubbi: Vlahovic non rinnoverà con la Juventus. La giornalista dice che il giovane attaccante potrebbe essere più utile al Milan. Nell’intervista a Apericalcio, Serena spiega che, secondo lei, Vlahovic ha ancora molto da dimostrare e che, per il suo futuro, sarebbe meglio puntare su di lui in un’altra squadra.

Serena, ai microfoni di Apericalcio, si è soffermato sulla situazione di Vlahovic proponendo il calciatore al Milan. Ecco il motivo. Il dibattito sul futuro dell’attacco bianconero si arricchisce di un parere autorevole, quello di un doppio ex che conosce bene il peso delle maglie di Juventus, Inter e Milan. Intervenuto durante la trasmissione Apericalcio, Aldo Serena ha analizzato con la consueta schiettezza la situazione legata a Dusan Vlahovic, suggerendo uno scenario di mercato che avrebbe del clamoroso ma che, a suo avviso, seguirebbe una logica tecnica precisa per il centravanti serbo. Secondo l’ex attaccante, il rapporto tra il numero nove e la “Vecchia Signora” sembra essere arrivato a un bivio definitivo, condizionato soprattutto dai parametri economici dell’attuale ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serena non ha dubbi su Vlahovic: «Non penso che rinnoverà con la Juve. E’ ancora giovane e io punterei su di lui. Ecco dove lo vedo bene»

Approfondimenti su Vlahovic Juventus

Claudio Marchisio esprime il suo affetto e preoccupazione per Giorgio Chiellini, ora dirigente della Juventus.

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto, indicando la squadra che, secondo lui, è favorita nonostante la forte concorrenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vlahovic Juventus

Argomenti discussi: Di Giuseppe, trumpiano di FdI: Ice violenta? Non mi stupisco. In Italia agenti poco rispettati; Carlo Conti per la prima volta a Verissimo: in banca facevo una cosa noiosissima, poi un giorno mi licenziai; Ucraina, Palestina, Iran, Groenlandia: così gli europei si sentono a rischio; Micaela Ramazzotti su Elena del Ghetto: Mi hanno chiamata pazza. Alle donne lo dicono sempre, l'intervista a Radio 2.

Serena Williams sul suo possibile ritorno alle competizioni: Non posso parlarneOspite del Today Show, Serena Williams ha seminato dubbi su un possibile ritorno alle competizioni. Tra confidenze materne e sorriso malizioso, la leggenda americana ha lasciato aleggiare una suspense ... msn.com

Serena Williams: Ritorno in campo? Vediamo.... Ma un indizio fa sognare i fanL'intervista al programma australiano Today Show è già diventata virale. E il suo nome è comparso nel Registered Testing Pool, l’elenco di chi può essere sottoposti all'antidoping ... msn.com

Per una vita serena ricorda: la fretta uccide la Presenza. La preoccupazione uccide la Pace. Il dubbio uccide la Fede. L'ego uccide l'Amore. E al rovescio: la Presenza uccide la fretta. La Pace uccide la preoccupazione. La Fede uccide il dubbio. L'Amore uccid x.com

Serena Brancale è pronta a conquistare l’Ariston con una performance «Senza fronzoli». Il suo brano in gara si rivela una ballad emozionale, dedicata alla madre scomparsa: «Scrivere Qui con me mi ha aiutata a superare la distanza, a trasformare la nostalgi facebook