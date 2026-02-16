Caressa ha commentato la partita tra Inter e Juventus, criticando la decisione del VAR di non richiamare l’assistente. La sua presa di posizione nasce dalla convinzione che, in certi casi, il buon senso dovrebbe prevalere sulle regole rigide. Durante l’intervento a Sky Sport, ha sottolineato che sarebbe stato ingiusto intervenire solo seguendo le procedure, senza considerare il contesto reale dell’azione. Un esempio concreto riguarda un episodio chiave che ha generato discussione tra tifosi e addetti ai lavori.

Caressa è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ritornando sulla vicenda di Inter Juve e analizzando nei dettagli quanto successo sabato. Il dibattito post-partita sulla sfida infinita tra Inter e Juventus non accenna a placarsi, trovando nuova linfa nelle parole di uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano. Negli studi di Sky Sport, Caressa ha analizzato con il suo consueto stile appassionato gli episodi che hanno segnato il Derby d’Italia, puntando il dito contro una gestione tecnologica e regolamentare troppo rigida e, a tratti, priva di logica sportiva. Il punto di rottura della gara è stato senza dubbio il secondo cartellino giallo mostrato a Kalulu, una decisione che ha lasciato la Juventus in inferiorità numerica tra le polemiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Caressa su Inter Juve: «Sarebbe stato scandaloso se il VAR avesse richiamato l'assistente? A volte il buonsenso deve andare oltre le regole»

