Stefano De Grandis, giornalista di 'Sky Sport', ha commentato la situazione attuale del Milan di Massimiliano Allegri e il caso di Luka Modric, che giocherà sotto diffida nella prossima partita contro il Verona. La diffusione della diffida di Modric ha attirato l’attenzione, in vista dell’impegno contro la Juventus. De Grandis ha sottolineato l’importanza di non perderlo, anche se ha anche espresso alcune considerazioni sul momento della squadra.

Stefano De Grandis, giornalista sportivo di 'Sky Sport', ha parlato del momento difficile del Milan di Massimiliano Allegri, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite, negli studi di 'Sky Sport 24'. "Il Milan, che voleva lottare per lo Scudetto, è costretto a guardarsi indietro. I punti dal quinto posto sono 5, e siccome ha vinto in casa del Como, è come se ne avesse 6. E visto che ci sono ancora 18 punti in palio, sostanzialmente al Milan gliene bastano 12, a patto che il Como riesca a fare il filotto considerando che deve ancora affrontare il Napoli". De Grandis ha poi proseguito a parlare della lotta per un posto in Champions League: "12 punti significano 4 vittorie.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Modric diffidato. De Grandis: “Importante non perderlo per la Juventus. Ma non penso che …”

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