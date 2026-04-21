I caregiver familiari della Toscana si preparano ad un incontro con la ministra per la disabilità, previsto per giovedì 23 aprile. I rappresentanti del Coordinamento Caregiver Familiari Uniti della regione si recheranno in diverse città per discutere delle loro richieste e delle sfide quotidiane che affrontano. La visita della ministra si inserisce in un ciclo di incontri programmati in più località, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze di questa categoria spesso poco visibile.

I rappresentanti del Coordinamento Caregiver Familiari Uniti della Toscana si preparano a un confronto decisivo con la ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli, durante i suoi impegni previsti per giovedì 23 aprile tra Pistoia, Arezzo e Cascina. Il gruppo di pressione locale intende consegnare alla funzionaria una lettera che nasce dalle realtà di Arezzo, Cascina e Pistoia, ma che punta a dare voce alle necessità di chi assiste i propri cari in tutta la regione, da Scandicci fino a Grosseto, passando per Livorno e Pisa. L’appuntamento di giovedì non è solo una visita istituzionale, ma una richiesta di riconoscimento per un nucleo di cittadini che si definisce un esercito invisibile, fondamentale per la tenuta del sistema sociale toscano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caregiver in Toscana: l’esercito invisibile sfida la Ministra

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