F1 | l’esercito invisibile di 20.000 volontari salva ogni Gran Premio

Ogni Gran Premio di Formula 1 si svolge grazie all'impegno di oltre 20.000 volontari, un esercito invisibile che lavora dietro le quinte. Un’analisi condotta dall’ente regolatore ha evidenziato come questa rete di persone sia essenziale per la gestione degli eventi, dall’allestimento della pista alla sicurezza del pubblico. La loro presenza permette di garantire che ogni gara si svolga senza intoppi, senza che il pubblico ne sia consapevole.

Un’analisi dettagliata condotta dall’ente regolatore del rivela che l’organizzazione di un intero campionato di Formula 1 richiede il contributo fondamentale di oltre 20.000 volontari ogni anno. I dati, emersi da uno studio commissionato dall’università della FIA per mappare l’impatto e le necessità del corpo dei volontari, indicano che ogni singolo fine settimana di gara coinvolge mediamente 838 addetti, la maggior parte dei quali ricopre il ruolo di marshal. Il rapporto quantifica con precisione l’impegno umano necessario per gestire i 24 Gran Premi del calendario: si parla di una forza lavoro che accumula una media di 48 ore di servizio per ogni evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1: l’esercito invisibile di 20.000 volontari salva ogni Gran Premio Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Mercedes completa una simulazione di Gran Premio, Ferrari solida F1, Gran Premio di Cina: Russell vince la gara sprint davanti alle Ferrari di Leclerc ed HamiltonGeorge Russell (Mercedes) ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Cina davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton .