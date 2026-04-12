Carburanti ancora una stangata in Sicilia | prezzi alle stelle e divario con il resto d' Italia
Nuovi dati ufficiali indicano un aumento dei prezzi dei carburanti in Sicilia, Agrigento inclusa, con un divario crescente rispetto al resto d’Italia. I valori attuali mostrano una situazione di forte rialzo, che coinvolge diverse stazioni di servizio sull’isola. La crescita dei costi si conferma come una delle più alte registrate negli ultimi mesi, influenzando i consumatori e il mercato locale.
I nuovi dati ufficiali pubblicati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano una situazione critica per il mercato dei carburanti in Sicilia, Agrigento compresa. Secondo l’elaborazione del Codacons aggiornata ad oggi, 12 aprile, l’isola si conferma stabilmente tra le regioni più.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Diesel record a 2,7 euro: i prezzi dei carburanti sono (ancora) alle stelle, ecco gli impianti dove risparmiareFirenze, 9 aprile 2026 – Il prezzo dei carburanti resta alto e, nonostante le attese, non si vede ancora un vero calo.
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