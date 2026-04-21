Oggi, martedì 21 aprile, i prezzi medi di benzina e diesel sono ancora in calo, segnando il dodicesimo giorno consecutivo di diminuzione. I valori aggiornati sono stati rilevati nelle stazioni di servizio di tutto il paese, con una tendenza che si mantiene costante da oltre una settimana. I dati ufficiali confermano una flessione continua dei prezzi dei carburanti, senza variazioni improvvise rispetto ai giorni precedenti.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Ancora in calo oggi martedì 21 aprile, per il 12esimo giorno consecutivo, i prezzi medi di benzina e diesel. Staffetta Quotidiana segnala nuovi tagli sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Praticamente azzerata la differenza di prezzo tra compagnie e pompe bianche, sia sulla benzina che sul gasolio. Dal picco del 9 aprile, la benzina è scesa di 4,5 centesimi, il gasolio di quasi dieci, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati hanno perso rispettivamente circa 6 e 30 centesimi. Questa mattina i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa risultano in calo rispetto a ieri: benzina self service sulla rete stradale a 1,747 eurolitro (-11 millesimi rispetto a ieri), gasolio a 2,087 eurolitro (-16 millesimi).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carburanti, benzina e diesel continuano a scendere: prezzi medi

Prezzi della benzina. Come va coi prezzi

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