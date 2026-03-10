I prezzi di benzina e diesel continuano a salire, nonostante il calo del petrolio sui mercati internazionali. Le stazioni di servizio hanno applicato ulteriori aumenti, mantenendo una tendenza al rialzo che si protrae da settimane. I consumatori affrontano così costi più elevati ogni volta che fanno rifornimento, mentre i rincari restano una realtà costante per chi utilizza i carburanti quotidianamente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il petrolio scende ma i rincari alla pompa proseguono. L’aumento dei prezzi dei carburanti rallenta ma non si arresta. Nonostante il calo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sceso sotto i 90 dollari al barile, i costi di benzina e diesel alla pompa continuano a crescere. La flessione del greggio è arrivata dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato di una “guerra quasi finita”, contribuendo a spingere verso il basso le quotazioni del petrolio. Tuttavia, i prezzi dei prodotti raffinati hanno continuato a registrare aumenti, che ora si riflettono sulle tariffe applicate ai distributori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Carburanti, i prezzi continuano a salire: aumenti su benzina e diesel

Articoli correlati

Leggi anche: Caro carburanti, benzina stabile ma il diesel torna a salire: i prezzi aggiornati

Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireContinua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti.

Guerra in Iran e rincari sul carburante, i milanesi: Aumenti immediati e speculazione

Una selezione di notizie su Carburanti i prezzi continuano a salire...

Temi più discussi: Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Gli effetti della guerra in Iran e dell'escalation nel Medio Oriente impattano sui prezzi dei carburanti in Italia che continuano a correre con la verde al massimo dal 2 luglio 2025 e il diesel al massimo dal 29 ottobre 2023. Secondo i dati diffusi, la benzina in self s; Carburanti, i prezzi corrono. Si temono speculazione e inflazione.

Carburanti, rallenta ma non si ferma corsa dei prezzi per diesel e benzinaIl petrolio ha chiuso in brusco calo (Brent sotto i 90 dollari) dopo le parole di Trump sulla 'guerra quasi finita', ma sulle quotazioni dei prodotti raffinati sono proseguiti i rincari ... adnkronos.com

I prezzi dei carburanti corrono, il gasolio in autostrada fino a 2,2 euro/litroContinuano a correre i prezzi dei carburanti con la verde al massimo dal 2 luglio 2025 e il diesel al massimo dal 29 ottobre 2023. ansa.it

Il governo a caccia di risorse per limitare gli effetti dei rincari dei carburanti e dell'energia - facebook.com facebook

Speculazioni sul prezzo dei carburanti, via ai controlli della Finanza. Il servizio di Giueppe Marino x.com