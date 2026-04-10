Dopo più di un mese di aumenti continui, i prezzi di benzina e gasolio sui distributori italiani hanno iniziato a diminuire. La variazione si nota rispetto alle settimane precedenti, con una lieve discesa dei costi al dettaglio. Questa fase di rallentamento arriva dopo un lungo periodo di rialzi consecutivi, che hanno interessato le principali aree di distribuzione del carburante nel paese.

Dopo oltre quaranta giorni di rincari consecutivi, i prezzi dei carburanti mostrano i primi timidi segnali di flessione. Nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, benzina e gasolio registrano infatti lievi ribassi, come rilevato da Staffetta Quotidiana, mentre tre delle principali compagnie hanno ritoccato i listini verso il basso. Il quadro resta però disomogeneo. A fare eccezione è Eni, che si muove in controtendenza e decide di aumentare il prezzo consigliato del gasolio di cinque centesimi al litro, dopo un periodo in cui si era mantenuta sotto la media dei concorrenti. In calo invece i prezzi praticati da altri operatori: IP riduce di due centesimi la benzina e di uno il diesel, Q8 taglia di otto centesimi il gasolio, mentre Tamoil abbassa di due centesimi la benzina e di sei il diesel. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Carburanti, tornano a scendere benzina e gasolio: i prezzi aggiornati di oggi

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CARBURANTI ED ENERGIA, ALLARME PREZZI: LA REGIONE PRONTA A INTERVENIRE Le tensioni internazionali in Medio Oriente continuano a incidere sui mercati energetici, con possibili ripercussioni dirette su carburanti ed energia. Un quadro che preo - facebook.com facebook

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