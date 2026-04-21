Carbonara Festival | arriva la vera cucina romana a Mestre

A Mestre si svolge dal 24 al 26 aprile il Carbonara Festival, un evento dedicato alla cucina romana e ai suoi piatti tradizionali. La manifestazione si tiene nel Parco Bissuola, anche chiamato Parco Albanese, di fronte al Teatro del Parco. Durante i tre giorni, i visitatori potranno assaggiare diverse varianti di pasta alla carbonara e partecipare a degustazioni e attività legate alla gastronomia romana.

Arriva a Mestre il Carbonara Festival, appuntamento gastronomico dedicato ai sapori della tradizione romana, in programma dal 24 al 26 aprile al Parco Bissuola (Parco Albanese), di fronte al Teatro del Parco.Per tre giorni il pubblico potrà degustare un’ampia proposta di piatti tipici: dai grandi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it LA RICETTA DELLA CARBONARA #chefrufini #carbonara Notizie correlate Leggi anche: Carbonara Festival con cucina romana, Snow party a Gambarie e teatro: cosa fare a Reggio Calabria nel weekend Leggi anche: In piazza arriva il carbonara festival Contenuti di approfondimento Temi più discussi: TREZZANO SUL NAVIGLIO CELEBRA LA CUCINA ROMANA: ARRIVA IL CARBONARA FESTIVAL; Agrate Brianza: arriva il festival Carbonara vs Cacio e Pepe; Agliana in Pasta – Festival della Pastasciutta; Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi. TREZZANO SUL NAVIGLIO CELEBRA LA CUCINA ROMANA: ARRIVA IL CARBONARA FESTIVAL17, 18, 19 APRILE 2026 in Via Eugenio Curiel – ingresso gratuito (mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 13 aprile 2026. TREZZANO SUL NAVIGLIO si prepara a diventare la capitale del gusto romano. mi-lorenteggio.com In piazza arriva il carbonara festivalBuon cibo e stornelli romani. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile a Cassano d'Adda arriva il Carbonara festival, il mega evento enogastronomico dedicato al meglio della cucina romana. monzatoday.it Carbonara Festival updated their cover photo. facebook