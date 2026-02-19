Carbonara Festival con cucina romana Snow party a Gambarie e teatro | cosa fare a Reggio Calabria nel weekend

Il Carbonara Festival ha attirato molti appassionati di cucina romana, offrendo degustazioni di piatti tradizionali e dimostrazioni dal vivo. A Gambarie, il Snow Party trasforma le piste in un grande appuntamento di sci e musica, mentre a Reggio Calabria il teatro propone spettacoli serali per gli amanti delle arti performative. Questo fine settimana porta a tutti molte opportunità di gustare sapori autentici, divertirsi all’aperto e immergersi in eventi culturali. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra queste iniziative.

Dalla amatriciana alla cacio e pepe sul ungomare Falcomatà. Street food e divertimento in montagna. Diversi appuntamenti teatrali in provincia Gusto, divertimento ed esperienze a contatto con la natura. In partenza un fine settimana entusiasmante con la guida agli eventi clou del fine settimana. Il gusto è servito sul lungomare Falcomatà con il Carbonara festival, viaggio nella cucina romana a Reggio Calabria. Torna la Passeggiata in Fiat 500 che convolgerà diverse location reggine. I love Gambarie snow party con street food invece in montagna. Due gli appuntamenti teatrali da segnalare invece a Villa San Giovanni.