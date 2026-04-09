In piazza arriva il carbonara festival

Da venerdì 10 a domenica 12 aprile, a Cassano d'Adda si svolge il Carbonara Festival, un evento enogastronomico dedicato alla cucina romana. La manifestazione offre buon cibo e musica con stornelli romani, attirando appassionati e visitatori interessati a scoprire i sapori e le tradizioni della capitale. La kermesse si tiene in piazza, coinvolgendo diverse attività e stand gastronomici.

Buon cibo e stornelli romani. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile a Cassano d'Adda arriva il Carbonara festival, il mega evento enogastronomico dedicato al meglio della cucina romana.Il programmaTante le specialità che si potranno gustare grazie ai migliori food truck: pasta cacio e pepe e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Montevarchi parla romano: arriva in piazza varchi il “Carbonara festival”Arezzo, 4 marzo 2026 – Montevarchi parla romano: arriva in piazza varchi il “Carbonara festival” Montevarchi ospita il “Carbonara Festival”, il... Montevarchi, arriva il Carbonara Festival con le prelibatezze romaneMontevarchi ospita il “Carbonara Festival”, il meglio della cucina romana, nel fine settimana dal 6 all’8 marzo. GOSSIP: CIAMY DELLO SNACK CLUB HA SCOPERTO CHE MI STO FIDANZANDO CON UNA RAGAZZA E SI ARRABBIA! Temi più discussi: Un’estate da ridere in piazza. Arriva il comico Max Angioni; Soffitte in piazza arriva a Montorio; Pasqua a Pieve di Soligo tra sapori e divertimento: in piazza arriva Cibus Cultura; Bussolengo, uno sportello lavoro in Municipio: il Centro per l’Impiego arriva in piazza Nuova. Coriandoli e maschere in piazza. Al teatro Verdi arriva Peter PanÈ tempo di Stelle sfilanti: l’appuntamento per il Carnevale a Pollenza è questa domenica, nelle vie del centro. Organizzato dalla Pro Loco Corporazione del Melograno con il patrocinio del Comune, ... ilrestodelcarlino.it Milano-Cortina: in piazza Regione arriva 'Casa Lombardia' per raccontare OlimpiadiMilano, 4 feb. (Adnkronos) - Piazza Città di Lombardia diventa Casa Lombardia. Per tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, la piazza coperta più grande d'Europa aprirà le proprie ... iltempo.it Arriva l’evento che farà cantare e ballare tutta la piazza… 90 MANIA – Unici e Diversi Un viaggio travolgente tra le hit leggendarie degli anni ’90, tra energia, spettacolo e pura nostalgia! Piazza Matteotti Sabato 25 aprile Ore 21:30 Ingresso lib - facebook.com facebook