Fivizzano Toscana | Calendimaggio rivive dopo 30 anni tra storia tornei e celebrazione della primavera lunigianese

Fivizzano torna a vivere il Calendimaggio dopo trent’anni, portando in piazza antiche tradizioni, giochi medievali e musica dal vivo per celebrare l’arrivo della primavera. La comunità lunigianese si riunisce per rivivere un momento di festa che unisce storia e allegria, attirando anche visitatori da fuori regione. Questo evento, che si svolge tra cortei in costume e tornei di scherma, rappresenta un’occasione per riscoprire le radici più profonde del paese.

Fivizzano Riscopre il Calendimaggio: Un Viaggio nel Tempo per la “Piccola Firenze” della Lunigiana. Fivizzano si prepara a un fine settimana di festa e rievocazione storica. Il 16 e 17 maggio prossimi, la cittadina lunigianese rivivrà il Calendimaggio, un’antica celebrazione che era scomparsa da oltre trent’anni. L’evento, promosso dal Comune e dall’Associazione Medicea, mira a valorizzare l’identità culturale del territorio e a rilanciare il turismo in questa porzione di Toscana. Le Radici Storiche di una Festa Ritrovata. Il Calendimaggio affonda le sue radici in un passato ricco di suggestioni, intrecciando riti pagani, culti dedicati alla natura e tradizioni medievali.🔗 Leggi su Ameve.eu Gare e tornei sportivi: la storia rivive attraverso le medaglie Sciacca rivive il Carnevale: foto d’epoca in mostra tra alberghi e musei per un viaggio nella storia della festa. Sciacca torna a vivere il suo Carnevale con una mostra di foto d’epoca. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Sabato 14 febbraio alle ore 10.30 presso la biblioteca civica "E. Gerini" riprendono gli appuntamenti "Nati per leggere". #fivizzano #lunigiana #leggere #toscana #biblioteca facebook