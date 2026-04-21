Carabiniere foggiano eroe salva un ragazzo dal suicidio a Numana | Se cadi tu cado con te

A Numana, un carabiniere di Foggia ha evitato che un giovane si suicidasse, intervenendo prontamente per salvarlo. Il militare si è avvicinato al ragazzo e, con parole semplici, gli ha detto: “Se cadi tu, cado con te”. L’episodio si è svolto nel corso di una giornata, quando il carabiniere ha notato il ragazzo in difficoltà e ha agito immediatamente.

Un gesto di straordinario coraggio e umanità arriva da Numana, dove un carabiniere originario di Foggia ha salvato la vita a un giovane in procinto di togliersi la vita. Protagonista dell’intervento è Giuseppe Coscia, brigadiere 51enne in servizio da circa dieci anni a Osimo. L’episodio risale a domenica 19 aprile, quando una richiesta di aiuto al 112 ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri. A lanciare l’allarme è stata la moglie del giovane, preoccupata per le sue intenzioni suicide. Il giovane è stato individuato su una scogliera, in evidente stato di agitazione. I militari si sono avvicinati con estrema cautela, togliendo cinturone, giacca e stivali per essere pronti a un eventuale intervento in acqua.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Carabiniere foggiano eroe salva un ragazzo dal suicidio a Numana: “Se cadi tu, cado con te” Notizie correlate Carabiniere foggiano eroe, salva ragazzo che tenta il suicidio ammanettandosi a lui: "Se cadi tu, cado con te"Domenica 19 aprile, Giuseppe Coscia, carabiniere di Foggia da 10 anni in servizio a Osimo, in provincia di Ancona, ha salvato un ragazzo intenzionato... Leggi anche: Tenta il suicidio da una scogliera, salvato dal carabiniere a Numana: “Se cadi tu, cado anche io con te”