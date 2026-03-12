Entra nel vivo il restauro del Guercino conservato nella chiesa di Santa Maria in Laterano

Ha preso il via il progetto di restauro e valorizzazione del dipinto Estasi di San Francesco, realizzato tra il 1651 e il 1652 dal pittore noto come il Guercino. L’opera è conservata nella chiesa di Santa Maria in Laterano a Schiavonia, frazione di Forlì, e l’iniziativa è promossa dalla Diocesi di Forlì–Bertinoro. Il lavoro mira a recuperare lo stato originale del quadro e a renderlo nuovamente fruibile.

Venerdì prenderà il via la campagna diagnostica dedicata all'opera forlivese. Le indagini, coordinate per l'Università di Bologna da Chiara Matteucci, consentiranno di approfondire la conoscenza dei materiali, della tecnica esecutiva e dello stato di conservazione del dipinto, fornendo dati fondamentali per la progettazione del prossimo intervento di restauro. L'intervento sull'opera forlivese si inserisce nell'ambito del programma di ricerca Guercino: oltre il colore, nato dalla collaborazione tra il Laboratorio Diagnostico del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna (Campus di Ravenna) e la società francese Lumière Technology.