Aeroporto di Capodichino in arrivo nuovo terminal e hotel | confermata chiusura a novembre

L'aeroporto di Capodichino annuncia la chiusura prevista per novembre, in concomitanza con l'apertura del nuovo terminal Baia 1 e di un hotel situato nell'area Atitech. La realizzazione delle strutture fa parte di un progetto di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture aeroportuali. La chiusura temporanea consentirà di completare i lavori necessari per l'esercizio delle nuove strutture. La gestione dell'aeroporto ha comunicato le date definitive di chiusura e riapertura.

L'Aeroporto di Capodichino avrà un nuovo Terminal (Baia 1), sarà realizzato un hotel nell'area Atitech. Confermata la chiusura per un mese a novembre. Potenziato l'Aeroporto di Salerno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Numeri da record per l’aeroporto . In arrivo il secondo terminalL’Aeroporto di Napoli ha chiuso il 2025 con 13,3 milioni di passeggeri, registrando un incremento del 5% rispetto al 2024 e stabilendo così il nuovo... Aeroporto, il terminal come nuovo "biglietto da visita" dell’UmbriaÈ stata completata la nuova personalizzazione del terminal dell’ Aeroporto internazionale dell’Umbria "San Francesco d’Assisi", realizzata in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aeroporto di Napoli Capodichino, nuova esperienza di gusto tra tradizione e viaggio; Stazione Capodichino, treni nel 2027 e aeroporto collegato al centro in 9 minuti; Metro Napoli: l’archistar Ivan Harbour racconta il progetto di Stazione Capodichino; Sciopero controllori, oltre 30 voli cancellati a Napoli Capodichino. Napoli, auto in pista all’aeroporto di Capodichino, decollo rinviato per un Airbus: aperta inchiesta AnsvVettura sulla pista blocca un A320 in decollo a Napoli: volo rinviato e indagine. Episodio senza conseguenze, ma classificato come grave inconveniente. fanpage.it Aeroporti: si arriva sempre prima e si resta di più, il food tra le principali esperienzeNon più soltanto check-in, controlli e imbarco. L’aeroporto cambia pelle e diventa un luogo da vivere, una soglia in cui il viaggio comincia molto prima del decollo. C’è chi controlla l’orario di imba ... napolitoday.it L’Aeroporto di Capodichino avrà un nuovo Terminal (Baia 1), sarà realizzato un hotel nell’area Atitech. Confermata la chiusura per un mese a novembre. Potenziato l’Aeroporto di Salerno - facebook.com facebook