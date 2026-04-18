Aeroporto di Capodichino in arrivo nuovo terminal e hotel | confermata chiusura a novembre

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto di Capodichino annuncia la chiusura prevista per novembre, in concomitanza con l'apertura del nuovo terminal Baia 1 e di un hotel situato nell'area Atitech. La realizzazione delle strutture fa parte di un progetto di ampliamento e miglioramento delle infrastrutture aeroportuali. La chiusura temporanea consentirà di completare i lavori necessari per l'esercizio delle nuove strutture. La gestione dell'aeroporto ha comunicato le date definitive di chiusura e riapertura.

L'Aeroporto di Capodichino avrà un nuovo Terminal (Baia 1), sarà realizzato un hotel nell'area Atitech. Confermata la chiusura per un mese a novembre. Potenziato l'Aeroporto di Salerno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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