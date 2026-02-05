La comunità catanese dello Sri Lanka offre acqua ai devoti di Sant' Agata

La comunità dello Sri Lanka a Catania ha allestito un punto per distribuire acqua ai fedeli e ai partecipanti alla festa di Sant'Agata. Ogni anno, i membri della comunità si organizzano per aiutare chi si presenta sulle strade durante i festeggiamenti. Questa tradizione si ripete anche quest’anno, con l’obiettivo di sostenere chi si trova in strada sotto il sole. La solidarietà tra le comunità si mostra così ancora una volta in occasione di questa festa religiosa.

"Come ogni anno abbiamo unito i nostri sforzi per offrire l'acqua ai devoti catanesi ed a tutti i cittadini che frequentano la festa. Per noi è un segno di rispetto nei confronti della città che ci ha accolti", dichiara Damith Thanuja vice presidente voice of Sri Lanka. All'iniziativa partecipano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su SantAgata Festa

A Sant'Agata sul Santerno, il ritorno del Palazzetto dello Sport rappresenta un momento importante per la comunità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su SantAgata Festa

Argomenti discussi: Cus Sant’Agata, per la prima volta all’offerta della cera; Stefano Branca nominato socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania; Grande festa al Cibalino per il 26° Trofeo Sant’Agata; Il giro esterno di Sant’Agata: il cuore millenario della devozione catanese.

Comunità europea dello Sport. Al Coni l’investitura più importanteTre città, una Comunità europea dello Sport: Brugherio, Pessano, Carugate ce l’hanno fatta. Dopo la nomination, arriva il titolo. E in grande stile al Coni, a Roma, al Gala European City of Sport. ilgiorno.it

La conquista del titolo: Noi, comunità europea dello sport inclusivoTre città, una Comunità europea dello Sport: Pessano, Carugate e Brugherio ce l’hanno fatta. Dopo la nomination, arriva il titolo. E in grande stile al Coni, a Roma, al Gala European City of Sport. ilgiorno.it

Nel 2026 potresti scegliere di trasferirti in Sri Lanka, la «perla dell’Oceano Indiano», e trasformarla nella tua nuova casa. https://l.euronews.com/IrwJ facebook

PAK vs SL (1st T20): Pakistan Ne Sri Lanka Ko 6 Wickets Se Shikast De Di. Rpt Uzair Musani (21:40) #s x.com