Una nave militare iraniana è affondata al largo dello Sri Lanka dopo essere stata colpita da un sottomarino statunitense con un siluro in acque internazionali. L’incidente si è verificato in un'area remota dell’Oceano, senza altri dettaglio su eventuali vittime o danni collaterali. L’episodio rappresenta un fatto senza precedenti nelle relazioni militari tra i due paesi.

Un sottomarino statunitense l'ha colpita con un siluro, in acque internazionali: è la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale Una nave militare iraniana, la fregata IRIS Dena, è affondata al largo dello Sri Lanka, in mezzo all’oceano Indiano: qualche ora più tardi il segretario della Difesa statunitense Pete Hegseth ha detto che un sottomarino statunitense aveva affondato con un siluro una nave iraniana, senza dire quale. È stato poi confermato che si trattava proprio della IRIS Dena. Da quando sono cominciati gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, la marina iraniana è fra i principali obiettivi: l’esercito statunitense ha detto di aver affondato più di venti navi militari iraniane. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La nave militare iraniana affondata al largo dello Sri Lanka

Nave militare iraniana affondata al largo dello Sri Lanka. Gli Usa: «L'abbiamo colpita con un sottomarino»

Almeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite dopo un attacco sottomarino contro una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka

