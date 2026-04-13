Tra due settimane si terrà il prossimo confronto tra Milan e Juventus, una partita che ha già attirato l'attenzione di molti addetti ai lavori. L'ex allenatore ha recentemente commentato l'importanza di questo incontro, definendolo un momento cruciale per entrambe le squadre. La sfida si svolgerà a San Siro e rappresenta un punto di svolta in questa stagione sportiva.

di Angelo Ciarletta Fabio Capello ha già iniziato a scaldare gli ambienti in vista di Milan Juventus in programma tra due settimane. Vediamo che cosa ha detto. Fabio Capello, spettatore d’eccezione a San Siro, ha assistito dal vivo al pesante tracollo del Milan contro l’Udinese (0-3). Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero analizza i mali della squadra di Massimiliano Allegri. L’ATTEGGIAMENTO DELL’UDINESE «Sono arrivato presto allo stadio e ho osservato con cura il riscaldamento dell’Udinese: si vedeva una squadra concentrata, sul pezzo, tonica. E in particolare Zaniolo, spesso in passato criticato per gli atteggiamenti, ha fatto un pre-partita perfetto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capello scalda Milan Juve: «La partita di San Siro sarà un crocevia importante per entrambe le squadre»

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