Spalletti | Yildiz in campo col Galatasaray? Ecco cosa mi ha detto

Luciano Spalletti ha rivelato che Yildiz sarà in campo contro il Galatasaray, perché il giocatore ha superato i problemi fisici e si sente pronto. Il tecnico ha aggiunto che il centrocampista turco ha lavorato duramente negli ultimi giorni per recuperare la forma e contribuire alla partita decisiva. Spalletti ha anche sottolineato l’importanza di questa sfida, che potrebbe determinare il passaggio del turno. La formazione ufficiale sarà annunciata poco prima del calcio d’inizio.

