Fabio Capello, ex allenatore di grandi squadre italiane, ha commentato lo scontro diretto di domenica sera a San Siro tra Milan e Juventus. Nel suo intervento, ha sottolineato le forze in campo del Milan, evidenziando i giocatori Kim, Goretzka e Vlahovic. Tuttavia, ha anche espresso una previsione per il futuro, indicando la Juventus come favorita per lo Scudetto 2027. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, secondo le sue parole.

Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del confronto diretto tra rossoneri e bianconeri di domenica sera a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Capello sulla Juventus che si presenterà a 'San Siro' a 63 punti, a -3 da Milan e Napoli: "Prima la Juventus stava andando piano, ma adesso ha trovato l’equilibrio tattico: non subisce gol da tre partite. Spalletti ha recuperato sette punti al Milan, che recentemente ha frenato". Sulla differenza tra arrivare seconda, terza o quarta o se conta solo andare in Champions: "Allegri è stato chiaro fin dall’inizio: l’obiettivo è tornare in Champions e ormai lo ha raggiunto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Milan top con Kim, Goretzka e Vlahovic. Ma per lo Scudetto 2027 vedo più la Juve”

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