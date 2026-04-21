Il pomeriggio di martedì 21 aprile 2026 si è trasformato in una giornata di forti disagi sulla viabilità di Roma. Tra i festeggiamenti per eventi locali e una serie di incidenti stradali, il traffico sul Raccordo anulare si è bloccato completamente. Le autovetture sono rimaste ferme per diverse ore, creando lunghe code e difficoltà nello spostamento di pendolari e automobili di emergenza. La situazione si è protratta fino a sera, rendendo difficile il transito nella zona.

Il pomeriggio di questo martedì 21 aprile 2026 si è trasformato in una sfida di resistenza per migliaia di automobilisti che percorrono le arterie della Capitale e dell’hinterland, tra rallentamenti strutturali sulla viabilità urbana e l’impatto delle celebrazioni per il 2779° anniversario della fondazione di Roma. Mentre la città si prepara a onorare la sua storia millenaria con eventi artistici e musicali diffusi nei vari quartieri, la mobilità regionale subisce i colpi di un mix tra incidenti stradali, cantieri aperti e le inevitabili deviazioni necessarie per gestire le festività. Le segnalazioni ricevute dal servizio Astral infomobilità alle ore 17:25 delineano un quadro complesso, dove il Raccordo Anulare funge da principale imbuto per il traffico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità a Roma: tra festeggiamenti e incidenti il Raccordo si blocca

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