caos alla camera la seduta finisce tra urla e insulti tensione altissima

Nuova giornata di caos alla Camera. La seduta del 5 febbraio 2026 si è conclusa tra urla e insulti, con i parlamentari che si sono scagliati l’uno contro l’altro durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis. La tensione è salita alle stelle, trasformando l’Aula in un campo di battaglia verbale.

Nuovo momento di forte tensione a Montecitorio. Nel corso della seduta del 5 febbraio 2026, l'Aula della Camera è stata segnata da una dura contrapposizione politica durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis, degenerata in una bagarre tra maggioranza e opposizione. La discussione, nata in un contesto istituzionale dedicato al ricordo, si è rapidamente spostata su polemiche di politica interna e sugli scontri di Torino, con interruzioni e proteste che hanno complicato il regolare svolgimento dei lavori parlamentari. Commemorazione delle vittime di Minneapolis: scontro alla Camera. A innescare il confronto è stato l'intervento della deputata della Lega Simonetta Matone, che ha contestato tempi e modalità della commemorazione.

Alla Camera dei deputati, le opposizioni hanno protestato forte, bloccando la seduta per circa un’ora.

