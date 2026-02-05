Caos alla Camera urla e accuse durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis

Durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis, i toni si sono alzati subito. Parlamentari di opposte fazioni si sono scambiati accuse e urla, trasformando un momento di rispetto in una scena di caos. La tensione tra i gruppi si è fatta palpabile e il dibattito si è fermato più volte, lasciando il pubblico e i presenti senza fiato.

Il clima politico italiano si infiamma nuovamente all’interno del Palazzo Montecitorio, trasformando una sessione dedicata alla memoria in un terreno di scontro frontale tra schieramenti opposti. Durante la giornata del 5 febbraio 2026, l’Aula della Camera è stata teatro di una accesissima bagarre scaturita dalla commemorazione delle vittime di Minneapolis. Quello che doveva essere un momento di raccoglimento o di riflessione istituzionale si è rapidamente degradato in un concitato scambio di accuse, riflettendo la profonda polarizzazione che attraversa l’attuale panorama parlamentare. La tensione è salita alle stelle quando il dibattito si è spostato dai fatti internazionali alle recenti e scottanti polemiche interne relative agli scontri di Torino, evidenziando come ogni occasione possa diventare pretesto per una prova di forza politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos alla Camera, urla e accuse durante la commemorazione delle vittime di Minneapolis Approfondimenti su Minneapolis Vittime Caos alla Camera, la seduta finisce tra urla e insulti. Tensione altissima Nuova giornata di caos alla Camera. La Svizzera si ferma per il rogo di Crans-Montana: Mattarella e Macron alla commemorazione delle vittime Il 9 gennaio 2026, la Svizzera ha osservato un minuto di silenzio nazionale per commemorare le 40 vittime, tra cui sei italiani, e i 116 feriti dell’incendio al bar 'Le Constellation' di Crans-Montana. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Minneapolis Vittime Argomenti discussi: No ai nazisti, Siete la mafia. Caos per Casapound alla Camera; Salerno, ultima giunta fra urla e caos: resa dei conti fra assessori; Casapound, caos alla Camera: le opposizioni occupano la sala, stop a tutte le conferenze per ordine pubblico; Ddl stupri, via libera al testo Bongiorno: non c'è più la parola consenso. Pene fino a 13 anni, rabbia opposizioni. Caos alla Camera, urla e accuse durante la commemorazione delle vittime di MinneapolisIl clima politico italiano si infiamma nuovamente all'interno del Palazzo Montecitorio, trasformando una sessione dedicata alla memoria in un terreno di ... thesocialpost.it «Remigrazione», caos per Casapound alla Camera: «No ai nazisti», «siete la mafia»No pasaràn. La comunicazione della vicesegretaria generale di Montecitorio ai commessi del Palazzo è perentoria: «Non entra nessuno. Sennò qui salta tutto». ilgazzettino.it Furgiuele dopo il caos alla Camera con CasaPound: «Io soldato di Vannacci Ridicolo, ma rispetto il generale» Il parlamentare calabrese torna sulla conferenza sulla remigrazione bloccata alla Camera dall’opposizione: «Era un atto legittimo e comunque do facebook Caos alla Camera, salta la conferenza sulla “remigrazione” x.com

