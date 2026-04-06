A Roma, questa mattina si sono verificati numerosi blocchi e rallentamenti lungo le principali vie di collegamento della città. Alle 11:30, le arterie principali e i punti di scambio risultavano congestionati, causando una situazione di forte disagio alla circolazione. La viabilità si presenta difficoltosa su molte strade, con traffico in tilt in diverse zone centrali e periferiche della capitale.

La mobilità urbana a Roma registra forti rallentamenti questo lunedì 06 aprile 2026, con criticità diffuse che interessano le principali arterie di collegamento e i nodi di scambio alle ore 11:30. Il quadro attuale vede una serie di blocchi stradali che impattano sia i flussi in entrata che quelli in uscita dalla capitale. L’impatto più immediato si registra sulla A24 Roma Teramo, dove si formano code consistenti all’altezza della barriera di Roma Est viaggia verso Teramo. Contemporaneamente, la viabilità verso Pomezia risulta compromessa a causa di un sinistro occorso sulla via Pontina, coinvolgendo anche i tratti di via Cristoforo Colombo e Castel di Decima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma nel caos: GRA e arterie bloccate, viabilità al collasso

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