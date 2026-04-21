Il presidente della Samb ha inviato una diffida formale alla Figc riguardo alla vicenda della Ternana, coinvolta in un procedimento che potrebbe portare all’esclusione dal campionato. La questione riguarda specifiche contestazioni legate alla squadra umbra e le possibili conseguenze disciplinari. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra le parti, senza ancora ulteriori sviluppi ufficiali o decisioni definitive.

La Samb torna sul caso Ternana con il presidente Vittorio Massi che ha inviato una diffida formale alla Figc nell’ambito della vicenda che coinvolge il club umbro per le quali si è ipotizzata anche l’esclusione dal campionato. L’iniziativa arriva dopo precedenti comunicazioni rimaste senza risposta, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti sull’applicazione delle norme federali. "Come avevo già anticipato la scorsa settimana -si legge nella nota scritta dal presidente Vittorio Massi dopo il confronto con il suo legale Luca Gualazzini- non ci siamo fermati sulla vicenda Ternana. Abbiamo inviato una diffida formale alla Figc chiedendo di chiarire le ragioni della mancata applicazione delle norme federali, anche alla luce del fatto che le nostre precedenti comunicazioni sono rimaste prive di riscontri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos Ternana, da Massi diffida formale alla Figc

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