Caduta massi sulla provinciale Ternana strada riaperta a senso unico alternato | l’ordinanza

La provinciale 79 Ternana è stata riaperta al traffico, ma solo a senso unico alternato. La strada era stata chiusa ieri pomeriggio a causa di una frana che aveva scaricato numerosi massi sulla carreggiata. Oggi il servizio viabilità della Provincia di Terni ha firmato una nuova ordinanza per consentire il transito, anche se limitato, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza.

Il servizio viabilità della Provincia di Terni ha emesso oggi, 7 febbraio, una nuova ordinanza riguardante la strada provinciale 79 Ternana dove ieri pomeriggio si è verificata una frana con numerosi massi riversatisi sulla carreggiata.A causa delle intense piogge di questi giorni, lungo la.

