Trotta non invia la documentazione ad Air per il passaggio di consegne | c’è la diffida formale del Comune

Il Comune di Benevento ha inviato una diffida formale a un soggetto coinvolto in relazione a un passaggio di consegne, chiedendo l'invio della documentazione mancante. La comunicazione è stata firmata dal dirigente dell’ente e rappresenta un atto ufficiale nel procedimento in corso. La questione riguarda la mancata consegna di documenti necessari per completare la procedura prevista. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso pubblico.

Il Comune di Benevento con una diffida formale, firmata dal dirigente capo dell’Avvocatura Vincenzo Catalano e dal dirigente del Settore Trasporti e Mobilità Vincenzo Catalano, ha intimato alla società Trotta bus di trasmettere la documentazione alla società AIR Campania per l’affidamento in emergenza dei servizi del TPL (Trasporto pubblico locale) del Comune di Benevento alla società AIR Campania. I dirigenti hanno rilevato che Trotta persiste “nell’inadempimento dell’obbligo di trasmissione della documentazione necessaria per il passaggio di consegna del servizio” e che tale inerzia si “protrae da tempo”. La diffida concede tre giorni di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trotta non invia la documentazione ad Air per il passaggio di consegne: c’è la diffida formale del Comune Benevento, Comune diffida Trotta Bus: “Reintegrare 19 lavoratori e sbloccare il passaggio ad AIR Campania”Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento ha inviato una nuova diffida alla Trotta Bus Services, sollecitando l’immediato reintegro dei 19... Mastella diffida Trotta Bus: entro tre giorni deve inviare documentazione alla subentrante AirIl Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inoltrato la nota di diffida, redatta in via ufficiale dall’Avvocatura del Comune, all’indirizzo di...