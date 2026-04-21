La seduta della Camera dei deputati è stata interrotta bruscamente a causa di un'invasione dell’area riservata al governo e di scontri tra i parlamentari delle opposizioni e i presenti in aula. I deputati delle opposizioni hanno manifestato il loro dissenso contro il disegno di legge sulla sicurezza, portando a una situazione di caos che ha bloccato temporaneamente il dibattito e il voto previsto. La tensione in aula ha impedito lo svolgimento regolare della seduta.

La seduta della Camera dei deputati è stata interrotta bruscamente dopo che i parlamentari delle opposizioni hanno invaso l’area riservata al governo e l’intero emiciclo, manifestando il proprio dissenso contro il disegno di legge sulla sicurezza. L’azione di protesta ha costretto alla sospensione dei lavori proprio nel momento in cui era previsto il voto di fiducia sul provvedimento. Scontro fisico e allontanamento tra i banchi della Camera. Il clima all’interno dell’aula è degenerato quando il deputato Scotto ha deciso di sedersi sui posti occupati dall’esecutivo, provocando un intervento immediato del presidente di turno, Rampelli. Quest’ultimo ha infatti disposto l’espulsione di Scotto dall’aula a seguito del gesto di sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in Camera: invasione e scontri bloccano il voto sulla sicurezza

Notizie correlate

Sicurezza: informativa del ministro Piantedosi alla Camera sugli scontri di TorinoOggi alla Camera informativa urgente del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sugli scontri a Torino durante il corteo per il centro sociale...

Scontri, incendi e morti: Messico nel caos a quattro mesi dai Mondiali. Il tema sicurezza è un’incognitaI Mondiali di calcio rischiano di giocarsi in condizioni di sicurezza preoccupanti.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Caos al 'Veneziani', invasione di campo dei tifosi del Foggia: gara sospesa e calciatori negli spogliatoi; Caos in Monopoli-Foggia, invasione dei tifosi in campo: risse e arresti, cosa è successo; Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione di campo dei tifosi ospiti, steward aggredito; Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione e fermati sugli spalti.

Groenlandia, la sindaca di Nuuk: Temiamo l'invasione dei marines, non sappiamo cosa ci aspettaLe sue mire comunque hanno anche ragioni economiche. Non solo il rafforzamento militare ma anche le risorse naturali. I cambiamenti climatici rendono infatti la Groenlandia maggiormente sfruttabile ... lastampa.it

Caos politico ad Agropoli! Il sindaco Mutalipassi rompe con Di Biasi e Russo, ma recupera Serra tra i ranghi della maggioranza. Tra accuse di tradimento e critiche feroci delle opposizioni, ecco cosa è successo durante l'ultimo tesissimo consiglio comunale. - facebook.com facebook

Dl #sicurezza, caos alla Camera: le opposizioni occupano per protesta i banchi del #governo x.com