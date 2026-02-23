Scontri incendi e morti | Messico nel caos a quattro mesi dai Mondiali Il tema sicurezza è un’incognita

Un'ondata di violenza, con scontri e incendi, ha causato morti e caos nel Messico vicino ai Mondiali. La crescente insicurezza deriva da atti criminali e scontri tra gruppi armati, che hanno messo sotto pressione le autorità locali. Le tre città che ospiteranno le partite, tra cui Città del Messico, affrontano ora una sfida difficile per garantire la sicurezza degli eventi. La situazione resta tesa, con le autorità che cercano soluzioni rapide.

I Mondiali di calcio rischiano di giocarsi in condizioni di sicurezza preoccupanti. Nei mesi scorsi le minacce di Trump sullo spostamento delle partite che si giocheranno in città democratiche, poi i vari fatti di cronaca a Minneapolis, ora il problema si sposta in Messico, dove si svolgeranno diverse partite dei Mondiali in tre città diverse: Città del Messico, Monterrey e Guadalajara. E proprio a Guadalajara – luogo dove si giocheranno quattro match della fase a gironi -, l’uccisione del capo di uno dei più grandi cartelli della droga al mondo, Nemesio Oseguera alias “ El Mencho ”, ha letteralmente messo in subbuglio la città e non solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Messico nel caos dopo l’uccisione di El Mencho: 26 morti, incendi e voli cancellatiL’operazione delle forze dell’ordine ha provocato almeno 26 vittime tra morti e feriti, causando incendi e voli cancellati in diverse città messicane.

Messico, ucciso "el Mencho", il narcos più ricercato. Washington esulta. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali: "Almeno 26 morti"El Mencho, il noto leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante un’operazione delle forze di sicurezza, a causa di un conflitto armato con le autorità.

Ucciso el Mencho, il narcos più ricercato. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali: Almeno 26 morti. Agli ospiti degli hotel è stato chiesto di non lasciare le struttureLe autorità di sicurezza del Messico hanno annunciato l’ uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho, 59 anni, fondatore e leader del Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), considerata ... gazzettadiparma.it

Il Messico nel caos: almeno 26 morti negli scontri dopo l’uccisione di El Mencho, ricercato numero uno tra i narcosIncendi e blocchi stradali, molte compagnie aeree sospendono i voli. La Farnesina invita gli italiani sul posto a limitare gli spostamenti ... unionesarda.it

Radio1 Rai. . #Messico L'esercito uccide #ElMencho, il più temuto boss del cartello narcos di Jalisco. Dagli USA l'aiuto dell'intelligence per individuarlo. I trafficanti rispondono con violenza: incendi e scontri, 26 morti; cittadini invitati a non uscire di casa, scuo - facebook.com facebook

#MEXICO L'esercito ha ucciso il boss dei Narcos, Nemesio Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come “El Mencho”, nel corso di una vasta operazione militare nello Stato di #Jalisco. Subito è scoppiata la violenza nelle strade: scontri, incendi e blocchi x.com