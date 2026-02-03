Sicurezza | informativa del ministro Piantedosi alla Camera sugli scontri di Torino

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha aggiornato oggi i deputati sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. Piantedosi ha spiegato le operazioni di polizia e le motivazioni dietro gli interventi, mentre la tensione rimane alta tra le parti coinvolte.

Oggi alla Camera informativa urgente del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sugli scontri a Torino durante il corteo per il centro sociale sgomberato Askatasuna. E si va verso una stretta sul Decreto sicurezza. Ieri Giorgia Meloni ha presieduto a palazzo Chigi una riunione di governo per fare il punto sui provvedimenti da adottare a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico. La premier si è appellata alle opposizioni chiedendo "una stretta collaborazione istituzionale". E dall'esecutivo è stato dato mandato ai capigruppo di maggioranza di proporre a quelli di minoranza "la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza, che potrebbe essere votata già questa settimana".

