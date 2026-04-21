Bagarre alla Camera opposizione occupa i banchi del Governo Scotto viene espulso – Il video

Durante la seduta alla Camera, l’opposizione ha occupato i banchi del Governo e ha protestato, portando a una situazione di tensione. In seguito al voto contrario sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle minoranze, uno dei membri è stato espulso dall’aula. È stato diffuso un video che mostra i momenti di scontro tra i presenti, con alcune scene di protesta e di intervento delle forze di sicurezza.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Dopo il voto contrario dell’Assemblea sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle minoranze, la situazione è degenerata in una protesta aperta. I deputati delle opposizioni hanno occupato l’emiciclo e i banchi del Governo, rendendo impossibile il proseguimento dei lavori. Il vicepresidente di turno, Fabio Rampelli, nel tentativo di ripristinare l’ordine, ha rivolto ripetuti richiami formali ai parlamentari affinché rientrassero nei propri ranghi, arrivando a decretare l’espulsione immediata del deputato del PD, Arturo Scotto, e la sospensione della seduta. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Dl Sicurezza, caos alla Camera: l’opposizione occupa i banchi del governo e Rampelli sospende Scotto (video)Mattinata tribolata, succede di tutto alla Camera dove è in discussione il Dl Sicurezza. Scotto: Io espulso per aver occupato banchi Governo pacificatamente contro decreto sicurezza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 La dichiarazione di Arturo Scotto dal Pd dopo l’espulsione dall’Aula per aver occupato i banchi del Governo in... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Bagarre in consiglio comunale tra il presidente e il sindaco durante le comunicazioni. Zuccarini abbandona l'aula. Bagarre alla Camera, opposizione occupa i banchi del governo, Scotto viene espulso – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Dopo il voto contrario dell’Assemblea sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle minoranze, la situazione è degenerata in una protesta aper ... msn.com Bagarre alla Camera, opposizione occupa i banchi del Governo, Scotto viene espulsoRoma, 21 aprile 2026 Dopo il voto contrario dell’Assemblea sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle minoranze, la situazione è degenerata in una protesta aperta. I deputati d ... msn.com