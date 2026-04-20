Domenica sera a Monopoli, un gruppo di ultras del Foggia si è presentato allo stadio e ha provocato scontri con i calciatori, alcuni dei quali sono stati inseguiti e minacciati. Durante l’episodio, i tifosi hanno indossato cappucci e sono entrati in campo, creando momenti di tensione. In seguito all’episodio, un individuo presente tra i supporter è stato arrestato dalla polizia.

L’ennesima vergogna del calcio italiano si consuma domenica sera a Monopoli, ma i protagonisti sono gli ultras del Foggia. Durante il derby valido per la 37esima giornata del girone C di Serie C, alcuni tifosi ospiti incappucciati e con il volto coperto da un passamontagna hanno fatto invasione di campo. Da parte degli ultras è cominciata la caccia all’uomo, con i giocatori costretti a fuggire negli spogliatoi o a ripararsi dietro i cartelloni pubblicitari. In campo sono dovute intervenire le forze dell’ordine, presenti anche in borghese, che sono riuscite a evitare scontri. Uno degli invasori è stato ammanettato in campo, sotto agli occhi degli spettatori in tribuna, che hanno assistito a questo spettacolo osceno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vergogna a Monopoli: invasione degli ultras del Foggia, incappucciati danno la caccia ai calciatori. Un arresto in campo

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