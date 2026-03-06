Aggredisce la compagna col coltello arrestato 36enne

Un uomo di 36 anni, residente a Cesano Maderno, è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo immediato trasferimento in carcere. L’accusa nei suoi confronti è di maltrattamenti in famiglia. La vicenda si è verificata in un’abitazione della zona.

Il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Avrebbe aggredito la compagna brandendo un coltello. E per lui, un 36 residente a Cesano Maderno, sono scattate le manette e il trasferimento in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’aggressione si sarebbe verificata sabato 28 febbraio. Nel pomeriggio la compagna dell’uomo avrebbe chiamato il 112 per chiedere aiuto perché il 36enne l’avrebbe minacciata col coltello. Lei, fortunatamente, era riuscita a fuggire cercando aiuto in strada. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato la coppia all’esterno del condominio, con l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente indotta dall’abuso di alcol. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Aggredisce compagna con un coltello e tenta di colpire un carabiniere: arrestatoLucca, 4 marzo 2026 – Ieri pomeriggio a Capannori, i militari dell’Arma dei Carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Lucca hanno...

Aggredisce con un coltello la compagna davanti al figlio di 10 anni: arrestato a Roma un 62enneAncora un grave episodio di maltrattamenti in famiglia , ancora un episodio di violenza contro una donna.

Contenuti e approfondimenti su Aggredisce la compagna col coltello....

Discussioni sull' argomento Maltratta moglie e figlia: arrestato. Cinquantenne bloccato con il taser; Gela, aggredisce compagno di scuola con il martello, forse vendetta per bullismo; Si barrica in bagno per sfuggire al padre; Aggredisce la compagna. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Toro aggredisce allevatore al rientro in stalla: muore Leonardo Guglielmi, 57 anni - facebook.com facebook

Fidenza, si schianta con l’auto e poi aggredisce i carabinieri: arrestato 35enne x.com