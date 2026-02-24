Alta velocità a Verona procedono i lavori | nuovi provvedimenti per la viabilità

I lavori sul Nodo Ovest a Verona sono in pieno svolgimento, causati dal bisogno di migliorare la viabilità e facilitare i collegamenti ferroviari. Le opere prevedono il raddoppio dei binari tra la stazione di Verona Porta Nuova e il Quadrante Europa, un passaggio fondamentale per aumentare la capacità di traffico e ridurre i tempi di percorrenza. Le autorità hanno già annunciato nuove restrizioni temporanee sulla circolazione nelle zone interessate.

Via Albere non verrà chiusa al traffico, a differenza di via Carnia. «Questi sono, fino a giugno, gli interventi previsti sulla viabilità, che sarà costantemente monitorata», ha detto l'assessore Tommaso Ferrari Questa arteria fondamentale per la mobilità cittadina non subirà modifiche viabilistiche durante il giorno mentre funzionerà a sensi unici alternati solo di notte dalle 22 alle 5.30 del mattino dal prossimo 2 marzo alla notte tra il 5 e il 6 marzo e successivamente dalla notte tra il 23 e il 24 marzo e quella tra il 26 e il 27.Chiuderà invece via Carnia dal prossimo 2 marzo: è prevista una viabilità alternativa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Lavori Alta Velocità Napoli-Bari, Telesina e Diga di Campolattaro: riunione in Prefettura per sicurezza e viabilitàOggi, giovedì 18 dicembre 2025, presso la Prefettura di Benevento, si è tenuta una riunione strategica su sicurezza e viabilità riguardanti i lavori delle tratte Alta Velocità Napoli-Bari, Telesina e Diga di Campolattaro.

Leggi anche: Lavori Metrobus, nuovi cantieri in via Chiusi e viale San Sisto: cambia la viabilità, occhio al limite di velocità

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lavori per l'alta velocità lungo la A4, chiude per mezza giornata il casello di Verona Est; ''Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Verona-Bologna'', ritardi e cancellazioni di treni: ecco cosa sta succedendo; Svio di carri merci blocca linea Verona-Bologna, ritardi e cancellazioni; Lavori per l'alta velocità lungo la A4, chiude per mezza giornata il casello di Verona Est.

Vincenzo Macello a DNE 2025: L’Alta Velocità Brescia–Verona–Padova porterà più competitività e meno emissioni: un’opera strategica per il NordestIl Commissario di Governo per la linea AV/AC Brescia–Verona–Padova Vincenzo Macello ha parlato a Direzione Nord Est dei vantaggi ambientali del progetto A Direzione Nordest, l'evento organizzato a ... affaritaliani.it

Lavori alta velocità, riaperta la linea ferroviaria Verona-VicenzaÈ ripresa, come da programma. La circolazione ferroviaria sull'intera linea Verona-Vicenza, chiusa ai treni fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza dal 4 al 24 agosto torna alla normalità. rainews.it

Tempesta geomagnetica in anticipo: un flusso di vento solare ad alta velocità ha colpito la Terra - facebook.com facebook

#Treni | Linea Alta Velocità Firenze #Bologna AGGIORNAMENTO La circolazione è tornata regolare dopo un controllo tecnico a un treno @Emergenza24 | #Luceverde x.com