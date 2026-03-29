Nella quattordicesima giornata della Serie A Élite, Valorugby ha ottenuto una vittoria di misura, mentre le Fiamme Oro hanno conquistato una vittoria netta sui rivali. Il posticipo domenicale ha contribuito a mantenere aperti i giochi per la qualificazione ai playoff in una stagione caratterizzata da incontri intensi e risultati serrati.

La quattordicesima giornata della Serie A Élite si chiude con il posticipo domenicale, confermando una corsa playoff sempre più combattuta. Il Valorugby batte il Rovigo per 16-11 in uno scontro diretto deciso da episodi e grande intensità. Mentre le Fiamme Oro hanno travolto i Rangers Vicenza (51-11) e il Petrarca ha schiacciato i Lyons (63-21), la partita del pomeriggio ha offerto un equilibrio raro. La vittoria emiliana è stata preziosa, ottenuta dopo una difesa tenace nel finale contro l’urto dei Bersaglieri di Rovigo. L’Equilibrio Statistico nella Gara Diretta. Il risultato finale di 16 a 11 nasconde una dinamica complessa che va oltre il semplice punteggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A Élite: Valorugby vince di misura, le Fiamme Oro travolgono i rivali

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