Cannavaro | Non volevo andare alla Juve fu l’Inter a vendermi Non vincemmo la Champions perché Capello…
In un'intervista recente, un ex calciatore ha dichiarato di non aver desiderato trasferirsi alla Juventus, precisando che fu l’Inter a cederlo. Ha anche spiegato che la mancata vittoria in Champions League fu legata a una decisione del suo allenatore, senza entrare in ulteriori dettagli. Le sue parole offrono una panoramica sulla sua carriera e sui passaggi più importanti legati ai trasferimenti e alle sfide europee.
Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante. La sostanza sono i trofei al Museum» Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris. Il punto Juventus Under 16, ancora una rimonta last minute: questa volta nel segno dell’ucraino Vidzivashets. Le ultime sui bianconeri Cherubini mette nel mirino un ex Juventus: lo vuole portare al Parma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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