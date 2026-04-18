Cannavaro | Non volevo andare alla Juve fu l’Inter a vendermi Non vincemmo la Champions perché Capello…

In un'intervista recente, un ex calciatore ha dichiarato di non aver desiderato trasferirsi alla Juventus, precisando che fu l’Inter a cederlo. Ha anche spiegato che la mancata vittoria in Champions League fu legata a una decisione del suo allenatore, senza entrare in ulteriori dettagli. Le sue parole offrono una panoramica sulla sua carriera e sui passaggi più importanti legati ai trasferimenti e alle sfide europee.