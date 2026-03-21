Pomigliano | sparò e uccise per difendere l’amico la Cassazione annulla condanna processo da rifare

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio la condanna di un uomo coinvolto in un episodio avvenuto a Pomigliano d’Arco, dove ha sparato e ucciso per difendere un amico. Il procedimento torna in tribunale per un nuovo esame, dopo che la sentenza precedente è stata annullata. La vicenda riguarda un episodio di auto-difesa durante un conflitto.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 20 MARZO 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 14 anni di carcere nei confronti dell’imprenditore aeronautico Vincenzo La Gatta, disponendo un nuovo processo di secondo grado davanti a una diversa sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli. Il caso. La vicenda risale al 23 dicembre 2016, quando La Gatta sparò uccidendo Giuseppe Di Marzo a Pomigliano d’Arco. Secondo quanto emerso nel corso del processo, l’imprenditore avrebbe agito per difendere un amico coinvolto in una violenta aggressione. Le precedenti condanne. In primo grado, il 28 gennaio 2021, la Corte di Assise di Napoli aveva condannato La Gatta a 10 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano: sparò e uccise per difendere l’amico, la Cassazione annulla condanna, processo da rifare Articoli correlati Sparò e uccise per difendere l’amico, nuovo processo per imprenditoreTempo di lettura: 2 minutiDopo due condanne e a distanza di quasi 10 anni dai fatti, processo di secondo grado da rifare per l’industriale... Leggi anche: Tentato omicidio di due ragazze, la Cassazione annulla per la seconda volta: da rifare il processo su Di Maio Approfondimenti e contenuti su Pomigliano sparò e uccise per difendere... Temi più discussi: Sparò e uccise per difendere l'amico, nuovo processo per imprenditore; Sparò e uccise per difendere l’amico, nuovo processo per imprenditore; Sparò e uccise per difendere l’amico nuovo processo per imprenditore. Sparò e uccise per difendere l'amico, nuovo processo per imprenditoreDopo due condanne e a distanza di quasi 10 anni dai fatti, processo di secondo grado da rifare per l'industriale aeronautico Vincenzo la Gatta, che il 23 dicembre 2016, per difendere un amico, sparò u ... ilroma.net Sparò per difendere un amico a Pomigliano d'Arco: nuovo processo per Vincenzo La GattaDopo due condanne e a distanza di quasi 10 anni dai fatti, processo di secondo grado da rifare per l'industriale aeronautico Vincenzo La Gatta, che il 23 dicembre 2016, per difendere un ... ilmattino.it AVVISO ALLA CITTADINANZA Il Comune di Pomigliano d’Arco informa che nei giorni: 23 e 24 marzo 2026 a partire dalle ore 8:30 saranno effettuati su tutto il territorio comunale interventi di: DERATTIZZAZIONE Le operazioni saranno eseguite da un facebook Trasnova, da tavolo al Mimit spiraglio per lavoratori licenziati. Azienda di trasporti disposta ad assumere e ad aprire sede a Pomigliano d'Arco #ANSA x.com