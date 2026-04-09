Droga tra Calabria e Messina la Cassazione annulla una condanna | processo in parte da rifare

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna nel procedimento legato all’operazione “Impasse”, che coinvolge un traffico di droga tra Calabria e Messina. La decisione riguarda una parte del processo, che dovrà essere rifatto. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dalla Guardia di Finanza, aveva portato nel 2022 a diversi arresti nel quadro di un presunto traffico di stupefacenti.

Nuovo sviluppo giudiziario nell’ambito del procedimento legato all’operazione antidroga “Impasse”, l’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dalla Guardia di Finanza, che nel 2022 aveva portato a numerosi arresti nell’ambito di un presunto traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Pomigliano: sparò e uccise per difendere l’amico, la Cassazione annulla condanna, processo da rifarePOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 20 MARZO 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 14 anni di carcere nei confronti... Calabria – Nuovo processo per ex consigliere Fdi Giuseppe Creazzo: la Cassazione annulla con rinvio la condanna a 10 anniAnnullamento con rinvio per l’ex consigliere regionale della Calabria Domenico Creazzo e per suo fratello Antonino che, lo scorso luglio, erano stati... Temi più discussi: Maxi blitz anti 'ndrangheta: 54 arresti, sequestrate armi e droga in 5 regioni; 'Ndrangheta, 54 arresti tra Rovigo, Calabria e Campania per traffico di droga e tentato omicidio VIDEO; 'Ndrangheta, maxi operazione tra Milano e la Calabria: tra gli arrestati anche l'ex ultras Marco Ferdico (già in carcere); ’Ndrangheta, 54 arresti tra Calabria e Milano: dal business della droga al Nord ai legami con l'inchiesta Doppia Curva. ‘Ndrangheta, blitz tra Calabria e Nord Italia: 46 arresti, coinvolto ex ultrà FerdicoAll’alba un’operazione ad ampio raggio ha colpito la rete della ’ndrangheta tra Sud e Nord Italia, disarticolando – secondo gli inquirenti – un sistema ... pupia.tv Drug Parking, i viaggi della cocaina sullo Stretto e la visita in Maserati al genero del boss di ‘ndranghetaLa Dda di Ragusa ricostruisce gli scambi di denaro e droga in Calabria. Alcuni viaggi nel Vibonese anche su auto di lusso ... corrieredellacalabria.it CALTANISSETTA - Spaccio di droga online da 2 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha smantellato un traffico di stupefacenti tra Caltanissetta e Napoli gestito in un laboratorio e distribuito online. Scattano due arresti. Leggi su QdS.it https://qds.it/caltanissett - facebook.com facebook Arrestato a Bali un cittadino britannico ricercato dall’Interpol per traffico di droga e riciclaggio: espulso verso l’Europa, era legato a una rete criminale globale x.com