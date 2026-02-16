Scoperto l’enzima che riscrive il DNA del cancro e lo rende resistente ai farmaci

Un gruppo di studiosi dell’Università della California a San Diego ha scoperto che un enzima specifico provoca la cromotripsi, un danno grave ai cromosomi che permette ai tumori di resistere ai farmaci. Durante le loro ricerche, hanno osservato che questa proteina agisce riscrivendo il DNA delle cellule tumorali, rendendole più difficili da eliminare. In particolare, hanno individuato come questa alterazione genetica aiuti i cancri a sopravvivere anche dopo trattamenti intensivi.

Un team di ricercatori dell'Università della California di San Diego ha identificato l'enzima responsabile della cromotripsi, un evento genetico catastrofico che frantuma i cromosomi e favorisce l'adattamento rapido dei tumori. La scoperta potrebbe aprire la strada a nuove strategie per combattere alcune delle forme di cancro più aggressive. La cromotripsi è un fenomeno in cui un cromosoma si rompe in decine o centinaia di frammenti, che poi vengono ricomposti in modo caotico. Questo rimescolamento massiccio permette alle cellule tumorali di evolvere rapidamente, sviluppando resistenza ai trattamenti.