Riccardo Verdecchia ha annunciato la sua candidatura a sindaco del Comune di Campofilone. Si presenta come candidato della coalizione civica

È Riccardo Verdecchia il secondo nome ufficiale in corsa per la carica di sindaco al Comune di Campofilone, alla guida della coalizione civica ‘ Futuro Campofilone ’, in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. Educatore professionale e docente in ambito sanitario e socio sanitario, campofilonese di 56 anni, Verdecchia è un volto nuovo della politica locale. La sua candidatura nasce in un contesto che chiede rinnovamento e una spinta concreta al rilancio del paese. Il progetto civico punta a valorizzare quanto di positivo già esiste, ma con uno sguardo orientato al futuro, superando quella che viene percepita come una fase di immobilismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campofilone, Riccardo Verdecchia si candida a sindaco

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