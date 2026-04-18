Campofilone la sfida per il futuro | Verdecchia sfida il sindaco

A Campofilone, le elezioni comunali si svolgeranno il 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere la nuova amministrazione. La sfida tra il candidato Verdecchia e il sindaco uscente rappresenta un momento importante per il futuro del paese. La città si avvicina a questa consultazione con attenzione, mentre si avvicinano i giorni decisivi per l’esito del voto.

Il di Campofilone si prepara a un confronto decisivo nelle giornate del 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a rinnovare la propria amministrazione comunale. La lista civica denominata Futuro Campofilone ha infatti confermato ufficialmente la candidatura di Riccardo Verdecchia alla carica di sindaco, proponendosi come alternativa dopo la fine dell’esperienza politica guidata da Feliziani, il quale ha già manifestato l’intenzione di presentarsi nuovamente per cercare una riconferma. La sfida tra continuità e il progetto di rinnovamento di Verdecchia. Il movimento che sostiene Riccardo Verdecchia nasce con l’obiettivo dichiarato di scardinare un immobilismo che, secondo i sostenitori della lista, ha costretto il comune a vivere un presente caratterizzato da una gestione poco dinamica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campofilone, la sfida per il futuro: Verdecchia sfida il sindaco Notizie correlate Campofilone: Feliziani sfida il voto con una squadra di espertiGiovanni Feliziani tornerà a contendersi la carica di primo cittadino di Campofilone nelle elezioni previste per il 24 e 25 maggio, guidando una... Montefortino, sfida elettorale: l’ex forze dell’ordine sfida il sindacoLa corsa per la gestione del comune montano di Montefortino si è ufficialmente accesa con l’ingresso in campo di Giampiero Lattanzi.