Milan ed Inter dominano anche sugli spalti | ecco la classifica speciale

Milan e Inter si distinguono anche sugli spalti, occupando le prime posizioni nella classifica speciale che misura la media spettatori negli stadi italiani. Entrambe le squadre attirano un numero consistente di tifosi durante le partite, confermando il loro ruolo di protagoniste anche dal punto di vista del pubblico presente agli incontri. La classifica evidenzia la popolarità di queste due squadre nel panorama calcistico nazionale.

In Italia comandano due squadre: Milan ed Inter. Oltre alla classifica legata al campionato, in cui in vetta risiedono i nerazzurri, le due squadre milanesi comandano anche nella classifica legata alla media spettatori allo stadio, con il Milan situato al primo posto in classifica. Come riferito da Calcio&Finanza, la squadra allenata da Massimiliano Allegri, anche grazie al derby che ha portato a San Siro ben 75.627 tifosi, ha una media di ben 73.043 spettatori a partita, 220 di più rispetto all’Inter di Chivu, ferma a 72.823 spettatori. Al terzo posto in classifica troviamo la Roma di Gasperini, con 62.749 spettatori di media, seguita subito da Napoli e Juventus, con 47. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

