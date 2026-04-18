Il campionato di calcio sta entrando nella sua fase finale e l’Inter si trova a pochi punti dal conquistare il suo ventunesimo scudetto. La squadra ha accumulato un vantaggio considerevole rispetto alle rivali e, con poche giornate ancora da disputare, la conquista del titolo sembra abbastanza vicina. I numeri del campionato mostrano una stagione quasi perfetta per i nerazzurri, che puntano a chiudere con largo anticipo.

di Stefano Cori Scudetto Inter, il ventunesimo titolo della storia nerazzurra è sempre più vicino, ormai mancano davvero pochissimi punti. Il countdown è ufficialmente partito: meno sette punti al tricolore. A differenza della notte trionfale vissuta nel derby di due anni fa, questa volta la festa dell’Inter richiederà solo un pizzico di pazienza. Con cinque partite a disposizione, ai nerazzurri bastano due vittorie e un pareggio per blindare il titolo, persino nell’ipotesi (tutta da dimostrare) in cui l’inseguitrice Napoli riesca a vincerle tutte. La metamorfosi di Chivu. Il dibattito sul reale valore di Cristian Chivu ha finalmente trovato risposte sul campo: c’è tantissimo del tecnico rumeno in questo sprint finale.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Scudetto Inter, countdown avviato: quanto manca per il titolo? I numeri di un campionato quasi perfetto

Testa allo scudetto! #interbodoglimt #inter #bodoglimt #championsleague

Notizie correlate

L'Inter e la matematica: quanto manca allo scudetto? Dipende dal Napoli, ma...Più 12 sul Napoli (in campo oggi contro la Lazio) e per l’Inter il conto alla rovescia verso il 21° scudetto è partito.

L'Inter e l'aritmetica: quanto manca allo scudetto? Dipende dal Napoli, ma potrebbe...Più 12 sul Napoli (in campo oggi contro la Lazio) e per l’Inter il conto alla rovescia verso il 21° scudetto è partito.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Biglietti Inter-Parma: data d'uscita, prezzi, dove e come comprarli; Chieti, il vicecapitano lancia una raccolta fondi per pagare gli stipendi dei tesserati; Trapani inadempiente, avviata procedura di sfratto dallo stadio.

Inter, countdown Scudetto: quando può diventare Campione d'Italia?L'Inter da qui a fine stagione dovrà affrontare il Torino in trasferta, il Parma in casa, la Lazio in trasferta, il Verona in casa e infine il Bologna in trasferta. Il Napoli invece dovrà affrontare ... calciomercato.com

Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudettoA sei giornate dalla fine, la squadra di Cristian Chivu ha ormai il destino nelle proprie mani e può iniziare a programmare la festa. tuttonapoli.net

Prosegue la corsa Scudetto dell’Inter, che dopo un primo tempo complicato e chiuso sullo 0-0 supera il Cagliari 3-0. La prima frazione è equilibrata e bloccata, mentre nella ripresa la squadra di Chivu cambia ritmo e indirizza il match in pochi minuti: tra il facebook

VIDEO - Inter-Cagliari 3-0, Tramontana inizia a parlare di scudetto. Poi elogia Barella: "Lo aspettavamo tutti" x.com