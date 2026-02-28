Scherma campionati italiani under 23 | i risultati e gli highlights

A Caorle si sono svolti i campionati italiani under 23 di scherma, con atleti provenienti da diverse regioni che si sono sfidati nelle varie discipline. Durante l’evento sono stati assegnati i titoli nazionali e sono stati registrati numerosi momenti di grande intensità tra gli atleti. Le gare hanno visto alternarsi vincitori e finalisti in un susseguirsi di confronti combattuti e spettacolare.

Stoccata dopo stoccata, non sono mancate le emozioni nei campionati italiani Under 23 di scherma. Per quanto riguarda la sciabola femminile, ottima prova per Amelia Giovannelli che ha battuto Flavia Astolfi dopo essere arrivata prima anche nella graduatoria provvisoria ai gironi. Non ci sono dubbi sul fatto che abbia meritato di arrivare davanti a tutte. Nel suo percorso ha eliminato Maria Geroldi (15-9), Giada Likaj (15-2) e Franc D'Orazi (15-12). In semifinale ha avuto la meglio su Alessandra Nicolai (15-10), prima di vincere la finale con il punteggio di 15-8.

