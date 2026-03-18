Campi Flegrei meno terremoti e rallenta il sollevamento del suolo | i dati del bollettino settimanale

Nel bollettino settimanale sui Campi Flegrei sono stati registrati 13 terremoti e si osserva un ulteriore rallentamento del sollevamento del suolo. Il report conferma anche il trend di aumento del livello geochimico, senza indicare cambiamenti improvvisi nelle attività sismiche o nelle variazioni del suolo. I dati vengono raccolti e analizzati regolarmente per monitorare la situazione nella zona.

Nel bollettino settimanale 13 terremoti registrati e ulteriore rallentamento del sollevamento del suolo, confermato il trend geochimico in aumento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Campi Flegrei, 285 terremoti a gennaio: rallenta il sollevamento del suoloPubblicato il bollettino mensile dell’Ingv relativo a gennaio 2026: intensa attività sismica nell’area dei Campi Flegrei e deformazione del suolo... Campi Flegrei, diminuisce il sollevamento del suolo: 1,5 centimetri al mese. I dati del bollettino IngvL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha pubblicato il nuovo bollettino settimanale di monitoraggio del supevulcano dei Campi Flegrei. Campi Flegrei, calma sismica ingannevole: cosa non torna nei dati | 31/01/2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campi Flegrei Temi più discussi: Campi Flegrei, il bollettino Ingv: Velocità media mensile di sollevamento resta di 10 millimetri al mese; Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, scossa di magnitudo 5.9: nessun danno segnalato; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Terremoto nel golfo di Napoli, riunione in Prefettura. L'Ingv: nessun legame con Vesuvio e Campi Flegrei. Bradisismo e terremoti ai Campi Flegrei: un nuovo studio chiarisce il ruolo delle rocce della calderaDopo le ulteriori recenti scosse avvenute ai Campi Flegrei un recente studio fa luce su alcuni dettagli sulla loro reale pericolosità. chedonna.it Bradisismo e scosse ai Campi Flegrei: la ricerca che chiarisce il comportamento dei terremotiNegli ultimi anni l’area dei Campi Flegrei, uno dei sistemi vulcanici più complessi d’Europa, è tornata al centro dell’attenzione. turiweb.it Non perdete l’appuntamento con “Il Gatto e la Volpe”! Mercoledì 18 marzo 2026 Ore 21:00 Un nuovo episodio prende vita da un’idea innovativa di Claudio Ciotola, in collaborazione con Campi Flegrei TV, con la conduzione di Vincenzo Presutto. Entrere - facebook.com facebook