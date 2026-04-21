Campania | 2,5 milioni per lo sport e 108 nuovi progetti inclusivi

La regione Campania ha stanziato 2,5 milioni di euro per sostenere 108 progetti sportivi distribuiti in diverse zone. La somma riguarda iniziative sportive di varia natura e coinvolge vari territori della regione. La decisione è stata ufficialmente approvata, con l’obiettivo di promuovere attività sportive e inclusione sul territorio regionale.

La Regione Campania ha approvato un piano di investimenti da 2,5 milioni di euro destinato a sostenere 108 iniziative sportive diffuse su tutto il territorio regionale. L’annuncio, che segue la conclusione dell’istruttoria tecnica condotta dall’Agenzia Regionale, è stato dato dall’assessora allo Sport, Zabatta, delineando una strategia che punta a trasformare l’attività fisica in un volano di coesione sociale e prestigio internazionale. L’impatto del Fondo di Coesione sul tessuto sociale campano. Le risorse stanziate derivano dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2021-2027) e seguono linee d’azione precise volte a promuovere la pratica atletica attraverso eventi di diversa scala, da quelli locali a quelli di rilievo mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: 2,5 milioni per lo sport e 108 nuovi progetti inclusivi Notizie correlate Futuri manager dello sport: i progetti inclusivi dei ragazzi di ACOFGli studenti delle classi quinte dell’Istituto professionale sportivo Marco Pantani di ACOF a Busto Arsizio hanno ideato e presentato progetti per... Sport, dalla Regione 2,5 milioni di euro per 108 iniziative sul territorio campanoSono 108 gli eventi sportivi ammessi al finanziamento della Regione Campania per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro sull’intero... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Turismo, Regione Campania corregge il Comune: a Napoli nel 2024 solo 3,5 milioni di presenze; Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza Europeo - 112; Crociere, Cagliari nella top 10 italiana. Nell’Isola attesi quasi 800mila passeggeri - L'Unione Sarda.it; Regione Campania: dalla formazione alla sanità, fino ai trasporti e al verde pubblico, i provvedimenti approvati dalla Giunta. Sport: dalla Regione 2,5 milioni per 108 iniziative in Campania21/04/2026 - Sono 108 gli eventi sportivi ammessi al finanziamento della Regione Campania per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro sull’intero territorio. Lo comunica l’assessora regiona ... regione.campania.it La Campania investe sullo sport: 2,5 milioni di euro per 108 grandi eventi. Fondi anche per il salernitanoLa Regione Campania finanzia 108 eventi sportivi con 2,5 milioni di euro dal fondo FSC 2021-2027. Sostegno a Napoli 2026 e ai comuni del salernitano ... infocilento.it Il generale Roberto Vannacci accelera il percorso di radicamento del suo movimento Futuro Nazionale in Campania, con una tappa centrale proprio a Napoli, considerata snodo strategico per la crescita del progetto politico. Il 22 aprile il leader del partito sarà - facebook.com facebook CI VEDIAMO DOMANI IN CAMPANIA. Prima a Napoli e poi a Salerno. Il futuro cù sole n'copp! x.com