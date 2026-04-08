Futuri manager dello sport | i progetti inclusivi dei ragazzi di ACOF

Gli studenti delle classi quinte di un istituto professionale sportivo a Busto Arsizio hanno ideato e presentato progetti di eventi sportivi che combinano strategie di marketing e iniziative inclusive. I progetti sono stati realizzati dagli studenti stessi e si concentrano sull’integrazione di aspetti pubblicitari e di coinvolgimento di persone con diverse abilità. La presentazione si è svolta di recente, coinvolgendo i futuri manager dello sport.

Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto professionale sportivo Marco Pantani di ACOF a Busto Arsizio hanno ideato e presentato progetti per eventi sportivi che integrano marketing e inclusività. L’iniziativa mira a preparare i ragazzi all’esame di maturità attraverso la simulazione d’impresa. Il percorso didattico ha il coinvolgimento di due classi, impegnate a costruire da zero ogni dettaglio di una manifestazione atletica. Gli obiettivi sono stati definiti partendo dai valori dello sport come leva per l’integrazione e traendo ispirazione dall’eredità dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Sotto la guida della docente coordinatrice Elisa Guerra, i giovani hanno sviluppato proposte strutturate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Futuri manager dello sport: i progetti inclusivi dei ragazzi di ACOF Leggi anche: Riuso creativo e spazi per lo sport: i progetti vincenti dei ragazzi al Lab Liguria Salute, lavoro e autonomie. Partono tre progetti inclusiviUn sostegno ai malati di Parkinson, ma anche inserimenti lavorativi per persone con disturbi dello spettro autistico e attività di potenziamento... Temi più discussi: Un giovane su tre vuole lavorare in ambito sportivo: ecco le 10 professioni del futuro; Il settore sportivo è in rapida crescita: quali sono le 10 professioni del futuro nel mondo dello sport; Lavorare per sport, le dieci professioni del futuro (ma anche già del presente) nel settore; WORLD SPORT DAY, UN GIOVANE SU TRE SOGNA DI LAVORARE NEL SETTORE: ECCO LE 10 PROFESSIONI DEL FUTURO LEGATE AL MONDO DELLO SPORT. World Sport Day, le 10 professioni del futuro che uniscono sport e innovazioneCresce l’interesse dei giovani per le carriere sportive: +6,5% gli occupati nel 2024. Ecco le 10 professioni del futuro tra dati, tecnologia e sport ... lopinionista.it Nasce a Milano la scuola del futuro: un nuovo Polo Formativo Sportivo unico in Italia, con un tutor IA per ogni studenteSabato 22 novembre sarà inaugurato un avveniristico centro che ospiterà un Liceo Scientifico Sportivo Internazionale AI Powered e un ITS Academy post diploma Milano, 19 novembre 2025 – Far diventare ... ilgiorno.it Al via #Soleader: il nuovo progetto del CSI finanziato da @EUErasmusPlus per formare i futuri manager dello sport inclusivo e promuovere i valori Olimpici e Paralimpici Con FSCF, Kinitiko Ergastiri ed @engsoyouth, verso la settimana formativa a Olymp x.com Al Festivaldeigiovani il nostro Luca Checchinato del corso di Manager della Ristorazione, ha raccontato la sua esperienza formativa all'ITS Academy Bio Campus. Luca ha avuto l'opportunità di parlare davanti a una platea di futuri studenti, per far conoscere tu - facebook.com facebook