Futuri manager dello sport | i progetti inclusivi dei ragazzi di ACOF

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti delle classi quinte di un istituto professionale sportivo a Busto Arsizio hanno ideato e presentato progetti di eventi sportivi che combinano strategie di marketing e iniziative inclusive. I progetti sono stati realizzati dagli studenti stessi e si concentrano sull’integrazione di aspetti pubblicitari e di coinvolgimento di persone con diverse abilità. La presentazione si è svolta di recente, coinvolgendo i futuri manager dello sport.

Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto professionale sportivo Marco Pantani di ACOF a Busto Arsizio hanno ideato e presentato progetti per eventi sportivi che integrano marketing e inclusività. L’iniziativa mira a preparare i ragazzi all’esame di maturità attraverso la simulazione d’impresa. Il percorso didattico ha il coinvolgimento di due classi, impegnate a costruire da zero ogni dettaglio di una manifestazione atletica. Gli obiettivi sono stati definiti partendo dai valori dello sport come leva per l’integrazione e traendo ispirazione dall’eredità dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Sotto la guida della docente coordinatrice Elisa Guerra, i giovani hanno sviluppato proposte strutturate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Futuri manager dello sport: i progetti inclusivi dei ragazzi di ACOF

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