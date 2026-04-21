Lanciato per il 25 Aprile il corteo verso Camp Darby contro la guerra e le basi militari sul territorio

Il 25 aprile si è svolto un corteo che si è mosso verso la base militare di Camp Darby, con l’obiettivo di protestare contro le politiche di guerra e la presenza di basi militari nel territorio. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e slogan. L’evento si inserisce in un più ampio movimento di contestazione contro le iniziative militari e le decisioni diplomatiche in ambito internazionale.