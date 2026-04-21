Lanciato per il 25 Aprile il corteo verso Camp Darby contro la guerra e le basi militari sul territorio
Il 25 aprile si è svolto un corteo che si è mosso verso la base militare di Camp Darby, con l’obiettivo di protestare contro le politiche di guerra e la presenza di basi militari nel territorio. La manifestazione ha coinvolto diversi partecipanti che hanno espresso il loro dissenso attraverso cartelli e slogan. L’evento si inserisce in un più ampio movimento di contestazione contro le iniziative militari e le decisioni diplomatiche in ambito internazionale.
Rilanciare la contestazione alle basi militari sul territorio, ma in generale alle politiche di guerra. Il Movimento No Base annuncia la prossima manifestazione per il 25 Aprile, che partirà da via Vecchia Livornese 788 alle ore 10. L'appello è quello alla partecipazione, al fine di riaffermare i.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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