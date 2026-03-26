"La Via dei borghi marscianesi", prima edizione della camminata non competitiva di lunga distanza, in programma domenica 26 aprile con partenza da Marsciano, è un’esperienza aperta a tutti, dal principiante al camminatore esperto, con quattro percorsi. Si potrà scegliere tra 8, 13, 26 e 35 chilometri, quattro distanze progressive sullo stesso percorso panoramico per offrire a tutti gli appassionati di walking e natura la possibilità di scoprire il cuore del territorio marscianese. I partecipanti percorreranno un itinerario unico che attraversa borghi storici, colline e strade bianche. L’evento, promosso dal comune di Marsciano e organizzato all’associazione L’Olivo e la Ginestra, è stato presentato a Palazzo Donini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prima edizione. "La Via dei borghi marscianesi». Camminata in mezzo alla natura

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